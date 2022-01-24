Доктор Лю считает, что Эриксену опасно возвращаться в футбол

Бывший врач «Спартака» Лю Хуншэнь в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на возвращение полузащитника Кристиана Эриксена в футбол после перенесенной операции на сердце.

«Хорошо, что рядом с Эриксеном оказался хороший специалист. После такой операции большая нагрузка опасна. Надо все делать очень аккуратно, часто проверять сердце. В футболе нужна серьезная физическая подготовка. Если бы клуб спросил мое мнение, я бы не купил такого футболиста. Лучше взять игрока с проблемами в колене, например, чем с проблемами сердца. Если с Эриксеном что-то случится, то ответственность будет на нем», — сказал доктор Лю «СЭ».

Ранее, 23 янврая, сообщалось, что полузащитник Кристиан Эриксен подпишет контракт с «Брентфордом».

В июне 2021 года Эриксен перенес остановку сердца во время матча первого тура группового этапа Евро-2020 Дания — Финляндии (0:1). После этого полузащитнику установили кардиовертер-дефибриллятор. С тех пор он ни разу не появлялся на поле в официальных встречах.