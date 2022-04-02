«Мы хотели бы, чтобы Кристиан продолжил играть за «Брентфорд». Франк — о будущем Эриксена

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк поделился мыслями о будущем полузащитника клуба Кристиана Эриксена.

«Мы хотели бы, чтобы Кристиан продолжил играть за «Брентфорд». Убежден, что Кристиану здесь нравится. Но я уверен, что до конца сезона никаких новых соглашений не будет подписано. Поэтому предвкушаю такие вопросы каждую пятницу», — цитирует Франка Goal.

Контракт 30-летнего датчанина с «Брентфордом» истекает в июне 2022 года. После своего возвращения в футбол Эриксен провел в чемпионате Англии три матча и отметился одной результативной передачей.

В сезоне-2021/22 АПЛ «Брентфорд» занимает 15-е место в турнирной таблице, имея 30 очков после 30 туров.

Датчанин покинул «Интер», поскольку итальянские правила запрещают играть с имплантированным в сердце кардиовертер-дефибриллятором.

Ранее, 12 июня 2021 года во время матча чемпионата Европы-2020 с Финляндией (0:1) Кристиан Эриксен перенес остановку сердца. Врачи унесли его с поля на носилках.