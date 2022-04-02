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Сегодня, 11:20

Антонио Конте хочет, чтоб Кейн остался в «Тоттенхэме»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о будущем нападающего команды Гарри Кейна.

«Конечно, я бы хотел, чтобы Гарри остался... и было бы очень важно хорошо завершить сезон. Он игрок, которого каждый тренер хочет видеть в своей команде. У нас с Гарри отличная связь. Он топ-игрок», — приводит слова Конте журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Ранее сообщалось, что Кейном интересуется «Манчестер Юнайтед».

Контракт 28-летнего футболиста с «Тоттенхэмом» рассчитан до 30 июня 2024 года.

В сезоне-2021/22 Кейн сыграл за английский клуб 41 матч во всех турнирах, забил 22 гола и отдал шесть результативных передач.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1510165638001610754?s=20&t=28rMlKYZco9Z17Vb2E6mYw

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Спартак

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
Антонио Конте
Гарри Кейн
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Александр-Арнольд может сыграть с «Уотфордом»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 29 22 4 3 68-18 70
2
 Ливерпуль 29 21 6 2 75-20 69
3
 Челси 28 17 8 3 57-19 59
4
 Арсенал 28 17 3 8 44-31 54
5
 Тоттенхэм 29 16 3 10 47-36 51
6
 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
7
 Вест Хэм 30 14 6 10 49-39 48
8
 Вулверхэмптон 30 14 4 12 31-26 46
9
 Астон Вилла 29 11 3 15 41-40 36
10
 Лестер 27 10 6 11 42-46 36
11
 Саутгемптон 29 8 11 10 36-45 35
12
 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
13
 Брайтон 29 7 12 10 26-36 33
14
 Ньюкасл 29 7 10 12 32-49 31
15
 Брентфорд 30 8 6 16 33-47 30
16
 Лидс 30 7 8 15 34-67 29
17
 Эвертон 27 7 4 16 29-47 25
18
 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
19
 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
20
 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
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2.04 14:30
Ливерпуль – Уотфорд
 - : -
2.04 17:00
Бернли – Ман. Сити
 - : -
2.04 17:00
Брайтон – Норвич
 - : -
2.04 17:00
Вулверхэмптон – Астон Вилла
 - : -
2.04 17:00
Лидс – Саутгемптон
 - : -
2.04 17:00
Челси – Брентфорд
 - : -
2.04 19:30
МЮ – Лестер
 - : -
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Вест Хэм – Эвертон
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П
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 7
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