Антонио Конте хочет, чтоб Кейн остался в «Тоттенхэме»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о будущем нападающего команды Гарри Кейна.

«Конечно, я бы хотел, чтобы Гарри остался... и было бы очень важно хорошо завершить сезон. Он игрок, которого каждый тренер хочет видеть в своей команде. У нас с Гарри отличная связь. Он топ-игрок», — приводит слова Конте журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Ранее сообщалось, что Кейном интересуется «Манчестер Юнайтед».

Контракт 28-летнего футболиста с «Тоттенхэмом» рассчитан до 30 июня 2024 года.

В сезоне-2021/22 Кейн сыграл за английский клуб 41 матч во всех турнирах, забил 22 гола и отдал шесть результативных передач.