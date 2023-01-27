Главный тренер «Брайтона» прокомментировал информацию о предложении «Арсенала» по Кайседо

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби отреагировал на интерес «Арсенала» к полузащитнику клуба Мойсесу Кайседо.

«Он сосредоточен только на «Брайтоне». Я понимаю, что у Мойсеса есть шанс перейти в топ-команду, но надеюсь, что он останется с нами до конца сезона. Считаю, что это лучшее решение и для него, и для нас», — приводит слова Де Дзерби журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» предложил 60 миллионов фунтов за 21-летнего игрока. На него также претендует «Челси», однако «чайки» отвергли предложение «синих» в размере 55 миллионов фунтов.

В нынешнем сезоне эквадорец провел за «Брайтон» 21 матч, забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.