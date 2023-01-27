Главный тренер «Фулхэма» Силва: «Мы определенно стремимся хорошо выступить в Кубке Англии. Для нас это важно»

Главный тренер «Фулхэма» Марку Силва заявил, что команда серьезно относится к выступлению в Кубке Англии.

«Мы определенно стремимся хорошо выступить в Кубке Англии. Это историческое соревнование, которое является важным для всех клубов, но в основном мы ищем самих себя. Это соревнование, в котором я, как тренер, и наши игроки, сделаем все возможное, чтобы пройти его и сохранить амбиции. Конечно, Кубок Англии особенный, и я говорил об этом нашим игрокам. Мы готовимся так же, как готовились к предыдущим матчам в премьер-лиге. Для нас это действительно важно», — сказал Силва.

28 января «Фулхэм» сыграет против «Сандерленда» в матче Кубка Англии. Игра начнется в 18.00 по московскому времени.

В турнирной таблице чемпионата Англии команда Силвы занимает 7-е место, имея в активе 31 очко.