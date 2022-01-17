«Астон Вилла» близка к аренде голкипера Ольсена

Голкипер «Шеффилд Юнайтед» Робин Ольсен может в ближайшее время стать игроком «Астон Виллы», сообщает журналист Фабрицио Романо.

«Вилла» согласовала условия контракта с Ольсеном и может арендовать его до конца сезона. Переход шведского вратаря состоится, если руководство «Шеффилд Юнайтед» согласится прервать его аренду.

Ольсен присоединился к «Шеффилду» прошлым летом из «Ромы». В текущем сезоне 32-летний игрок провел 11 матчей в составе «клинков», пропустив 17 голов.