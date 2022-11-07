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Сегодня, 08:45

Эмери — четвертый тренер в истории АПЛ, победивший «МЮ» в своем дебютном матче

Руслан Минаев
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Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери стал четвертым тренером в истории АПЛ, победившим «Манчестер Юнайтед» в своем дебютном матче.

Ранее такой результат показывали Дэйв Бассетт с «Шеффилдом» (1992 год), Жозе Моуринью с «Челси» (2004) и Алан Кербишли с «Вест Хэмом» (2006).

«Вилла» обыграла «МЮ» со счетом 3:1 в матче 15-го тура чемпионата Англии.

Эмери был назначен на пост главного тренера клуба 24 октября. 1 ноября испанский специалист получил разрешение на работу и приступил к исполнению своих обязанностей.

ФК Астон Вилла
ФК Манчестер Юнайтед
Унаи Эмери
1
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 13 11 1 1 31-11 34
2
 Ман. Сити 13 10 2 1 39-12 32
3
 Ньюкасл 14 7 6 1 28-11 27
4
 Тоттенхэм 14 8 2 4 27-18 26
5
 МЮ 13 7 2 4 18-19 23
6
 Брайтон 13 6 3 4 22-17 21
7
 Челси 13 6 3 4 17-16 21
8
 Ливерпуль 13 5 4 4 25-16 19
9
 Фулхэм 14 5 4 5 23-24 19
10
 Кр. Пэлас 13 5 4 4 15-17 19
11
 Брентфорд 14 3 7 4 21-24 16
12
 Лидс 13 4 3 6 19-22 15
13
 Астон Вилла 14 4 3 7 14-21 15
14
 Лестер 14 4 2 8 23-25 14
15
 Эвертон 14 3 5 6 11-14 14
16
 Вест Хэм 14 4 2 8 12-15 14
17
 Борнмут 14 3 4 7 15-32 13
18
 Саутгемптон 14 3 3 8 12-24 12
19
 Вулверхэмптон 14 2 4 8 8-22 10
20
 Нот. Форест 14 2 4 8 10-30 10
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.11 18:00
Лидс – Борнмут
 4 : 3
5.11 18:00
Ман. Сити – Фулхэм
 2 : 1
5.11 18:00
Нот. Форест – Брентфорд
 2 : 2
5.11 18:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 2 : 3
5.11 20:30
Эвертон – Лестер
 0 : 2
6.11 15:00
Челси – Арсенал
 0 : 1
6.11 17:00
Астон Вилла – МЮ
 3 : 1
6.11 17:00
Саутгемптон – Ньюкасл
 1 : 4
6.11 17:00
Вест Хэм – Кр. Пэлас
 1 : 2
6.11 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 1 : 2
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 11
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 9
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Бернарду Силва

Бернарду Силва

Манчестер Сити

 5
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 12 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 11 1 2
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 13 1 2
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