Эмери — четвертый тренер в истории АПЛ, победивший «МЮ» в своем дебютном матче

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери стал четвертым тренером в истории АПЛ, победившим «Манчестер Юнайтед» в своем дебютном матче.

Ранее такой результат показывали Дэйв Бассетт с «Шеффилдом» (1992 год), Жозе Моуринью с «Челси» (2004) и Алан Кербишли с «Вест Хэмом» (2006).

«Вилла» обыграла «МЮ» со счетом 3:1 в матче 15-го тура чемпионата Англии.

Эмери был назначен на пост главного тренера клуба 24 октября. 1 ноября испанский специалист получил разрешение на работу и приступил к исполнению своих обязанностей.