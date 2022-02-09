Артета: «Арсеналу» нужны только лучшие. Мы не подписываем игрока, если причины для этого неубедительны"

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета объяснил, почему лондонский клуб не приобрел игроков в зимнее трансферное окно.

«У нас очень четкая позиция, — приводит слова Артеты журналист Джеймс Бендж в Twitter. — «Арсеналу» нужны только лучшие. Мы не подписываем игрока, если причины для этого неубедительны».

После 21 матча АПЛ «Арсенал» набрал 36 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.

Завтра, 10 февраля, лондонцы в гостях сыграют с «Вулверхэмптоном». Матч начнется в 22.45 по московскому времени.