Мойес объяснил попадание Зума в состав «Вест Хэма» на матч с «Уотфордом»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес объяснил, почему включил защитника Курта Зума в стартовый состав на матч 24-го тура чемпионата Англии с «Уотфордом» (1:0).

«Моя работа — выбрать лучший состав, с которым у «Вест Хэма» будут наибольшие шансы, — приводит слова Мойеса Sky Sports. — Зума — часть этого состава. «Вест Хэм» принял все меры, которые возможны в данный момент, и проводит внутреннюю работу над этим».

Тренер ответил, считает ли он, что в какой-то момент придется принимать нравственное решение при выборе состава.

«Я разочарован, потому что очень люблю животных. Но, как я сказал, моя работа заключается в том, чтобы выбрать лучший состав», — сказал он.

7 февраля в интернете появилось видео, в котором 27-летний француз избивает свою кошку.

Позже «Вест Хэм» осудил поведение защитника и пообещал провести внутреннее расследование.

В нынешнем сезоне Зума провел 16 матчей за «Вест Хэм» и забил один мяч. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.