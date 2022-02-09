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Сегодня, 12:48

Гаттузо может возглавить «Лестер» в случае увольнения Роджерса

Иван Торопцев
Корреспондент

«Лестер» рассматривает кандидатуру Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера команды, сообщает Daily Record со ссылкой на Calciomercato.

По информации источника, руководство английского клуба недовольно результатами команды под руководством 49-летнего североирландца и рассматривает возможность отставки специалиста.

Роджерс возглавляет «Лестер» с февраля 2019 года. В данный момент команда занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 26 очками в 20 матчах. Также «лисы» проиграли «Ноттингем Форесту» (1:4) в 1/16 финала Кубка Англии, «Ливерпулю» (3:3; 4:5 — по пенальти) в 1/4 финала Кубка английской лиги и вылетели из Лиги Европы в Лигу конференций, где сыграют с датским «Раннерс» в 1/16 финала турнира.

Гаттузо руководил «Сьоном», «Палермо», «Пизой» и «Наполи». 25 мая 2021 года итальянец возглавил «Фиорентину», однако менее чем через месяц покинул клуб. С тех пор 44-летний специалист является безработным.

Источник: https://www.dailyrecord.co.uk/sport/football/gennaro-gattuso-eyed-leicester-brendan-26176645
Дженнаро Гаттузо
Футбол
ФК Лестер
Брендан Роджерс
0
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 23 18 3 2 55-14 57
2
 Ливерпуль 22 14 6 2 58-19 48
3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 Вест Хэм 24 12 4 8 42-31 40
5
 МЮ 23 11 6 6 37-31 39
6
 Арсенал 21 11 3 7 33-25 36
7
 Тоттенхэм 20 11 3 6 26-24 36
8
 Вулверхэмптон 21 10 4 7 19-16 34
9
 Брайтон 22 6 12 4 23-23 30
10
 Астон Вилла 21 8 2 11 28-32 26
11
 Лестер 20 7 5 8 34-37 26
12
 Саутгемптон 22 5 10 7 26-34 25
13
 Кр. Пэлас 22 5 9 8 31-34 24
14
 Брентфорд 23 6 5 12 26-38 23
15
 Лидс 21 5 7 9 24-40 22
16
 Эвертон 21 5 4 12 25-38 19
17
 Ньюкасл 22 3 9 10 24-44 18
18
 Норвич 22 4 4 14 13-45 16
19
 Уотфорд 22 4 3 15 23-41 15
20
 Бернли 20 1 11 8 17-28 14
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
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24 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
27.11 15:30
Арсенал – Ньюкасл
 2 : 0
27.11 18:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 1 : 2
27.11 18:00
Ливерпуль – Саутгемптон
 4 : 0
27.11 18:00
Норвич – Вулверхэмптон
 0 : 0
27.11 20:30
Брайтон – Лидс
 0 : 0
28.11 17:00
Брентфорд – Эвертон
 1 : 0
28.11 17:00
Лестер – Уотфорд
 4 : 2
28.11 17:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 2 : 1
28.11 19:30
Челси – МЮ
 1 : 1
23.02 22:30
Бернли – Тоттенхэм
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 19 1 5
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 10 1 4
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 10 1 4
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