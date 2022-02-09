Гаттузо может возглавить «Лестер» в случае увольнения Роджерса

«Лестер» рассматривает кандидатуру Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера команды, сообщает Daily Record со ссылкой на Calciomercato.

По информации источника, руководство английского клуба недовольно результатами команды под руководством 49-летнего североирландца и рассматривает возможность отставки специалиста.

Роджерс возглавляет «Лестер» с февраля 2019 года. В данный момент команда занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 26 очками в 20 матчах. Также «лисы» проиграли «Ноттингем Форесту» (1:4) в 1/16 финала Кубка Англии, «Ливерпулю» (3:3; 4:5 — по пенальти) в 1/4 финала Кубка английской лиги и вылетели из Лиги Европы в Лигу конференций, где сыграют с датским «Раннерс» в 1/16 финала турнира.

Гаттузо руководил «Сьоном», «Палермо», «Пизой» и «Наполи». 25 мая 2021 года итальянец возглавил «Фиорентину», однако менее чем через месяц покинул клуб. С тех пор 44-летний специалист является безработным.