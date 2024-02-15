Гласнер может сменить Ходжсона в «Кристал Пэлас»

Экс-тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер может возглавить «Кристал Пэлас», сообщает Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, лондонцы обратились к 49-летнему австрийцу, чтобы он заменил Роя Ходжсона, который тренирует команду с марта прошлого года. Утверждается, что переговоры между сторонами проходят в позитивном ключе.

«Кристал Пэлас» после 24 туров с 24 очками занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ.

Последним местом работы Гласнера был «Айнтрахт». Он покинул немецкий клуб летом прошлого года. До этого специалист возглавлял «Вольфсбург», ЛАСК и «Рид».