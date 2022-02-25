Гендиректор «Манчестер Сити»: «В США футбол смотрят больше людей, чем в Великобритании»

Гендиректор «Манчестер Сити» считает, что футбол в США популярнее, чем в Великобритании

Генеральный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано высказался о популярности футбола в США.

«Мы хотим, чтобы МЛС стала одной из лучших футбольных лиг в мире, — приводит слова Сориано Goal.com. — В США футбол смотрят больше людей, чем в Великобритании. У зрителей большой выбор, но американский рынок огромен. Чемпионат мира 2026 года усилит этот эффект, как это было в 1994 году».

Напомним, что в холдинг City Football Group, помимо «Манчестер Сити», также входит клуб МЛС — «Нью-Йорк Сити».

Чемпионат мира 2026 года пройдет в трех странах — США, Мексике и Канаде.