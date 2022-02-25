Роналду попросил Рангника, чтобы «МЮ» вернулся к игре в два нападающих

Роналду попросил тренера «МЮ» Рангника вернуться к игре в два нападающих

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду после матча 25-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (1:1) побывал на встрече с главным тренером команды Ральфом Рангником, сообщает The Athletic 24 февраля.

По информации источника, другие важные игроки «Манчестер Юнайтед» также присутствовали на встрече, но с тренером говорил нападающий.

Отмечается, что Роналду попросил Рангника вернуться к игре в два нападающих.

Напомним, когда 37-летний португалец вернулся в Англию, «МЮ» играл по схеме 4-2-2-2 и 4-4-2. Но после скандала с нападающим Мэйсоном Гринвудом и возвращением в состав полузащитника Поля Погба команда перешла на схему 4-3-3.