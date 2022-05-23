Габриэл Жезус заявил, что хотел бы остаться в «Манчестер Сити»

Нападающий Габриэл Жезус заявил, что хотел бы остаться в «Манчестер Сити».

«Мое будущее еще не определено. Я уже сообщил о своем желании клубу и агенту. Но пока не могу сказать, чем все закончится», — цитирует форварда ESPN.

Ранее сообщалось, что Жезус изъявил желание сменить клуб, так как считает, что после прихода в клуб Эрлина Холанна он займет место на скамейке запасных.

В этом сезоне футболист провел за «Манчестер Сити» 41 матч, забил 13 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт рассчитан до июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 50 миллионов евро.