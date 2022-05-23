Футболист «Манчестер Сити» не признал себя виновным по девяти обвинениям в сексуальных преступлениях

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди не признал свою вину по всем девяти пунктам обвинения на предварительном слушании в Честере, сообщает Sky Sports.

27-летнего француза обвиняют в сексуальных преступлениях — семи изнасилованиях, попытке изнасилования и сексуальном насилии, которые якобы имели место с 25 октября 2018-го по 23 августа 2021-го.

Через три дня после последнего инцидента Менди был арестован и с тех пор не играет в футбол. Сперва он находился в тюрьме, затем — под домашним арестом.

Вместе с футболистом по всем пунктам обвиняется и его друг Луи Саа Маттури, который тоже не признал свою вину.