Эрик тен Хаг ответил на вопрос о будущем Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о будущем нападающего Криштиану Роналду в команде.

«Конечно, он будет частью проекта. Что может дать команде Роналду? Голы.

Новая роль Роналду в последний год его контракта? Сначала я поговорю с Криштиану, прежде чем отвечать на этот вопрос», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

«Манчестер Юнайтед» завершил сезон на шестом месте в АПЛ, набрав 58 очков. В результате «красные дьяволы» вышли в Лигу Европы.

Ранее сообщалось, что Роналду размышляет об уходе, поскольку МЮ остался без Лиги чемпионов на следующий сезон. Криштиану провел 39 матчей за «МЮ» в этом сезоне, в которых забил 24 гола и отдал 3 ассиста.