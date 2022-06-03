Эриксен получил новое предложение от «Брентфорда»
Полузащитник Кристиан Эриксен получил новое предложение от «Бренфторда», сообщает Sky Sports.
Пока 30-летний датчанин не определился, в каком клубе продолжит карьеру. У него на руках также есть предложения от «Тоттенхэма» и «Лестера».
Контракт игрока с «Брентфордом» рассчитан до конца сезона с возможностью продления еще на год.
Полузащитник выступает за «Брентфорд» с января 2022 года, на счету датчанина 1 гол и 3 результативных передачи в 9 матчах за команду.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|38
|29
|6
|3
|99-26
|93
|
2
|Ливерпуль
|38
|28
|8
|2
|94-26
|92
|
3
|Челси
|38
|21
|11
|6
|76-33
|74
|
4
|Тоттенхэм
|38
|22
|5
|11
|69-40
|71
|
5
|Арсенал
|38
|22
|3
|13
|61-48
|69
|
6
|МЮ
|38
|16
|10
|12
|57-57
|58
|
7
|Вест Хэм
|38
|16
|8
|14
|60-51
|56
|
8
|Лестер
|38
|14
|10
|14
|62-59
|52
|
9
|Брайтон
|38
|12
|15
|11
|42-44
|51
|
10
|Вулверхэмптон
|38
|15
|6
|17
|38-43
|51
|
11
|Ньюкасл
|38
|13
|10
|15
|44-62
|49
|
12
|Кр. Пэлас
|38
|11
|15
|12
|50-46
|48
|
13
|Брентфорд
|38
|13
|7
|18
|48-56
|46
|
14
|Астон Вилла
|38
|13
|6
|19
|52-54
|45
|
15
|Саутгемптон
|38
|9
|13
|16
|43-67
|40
|
16
|Эвертон
|38
|11
|6
|21
|43-66
|39
|
17
|Лидс
|38
|9
|11
|18
|42-79
|38
|
18
|Бернли
|38
|7
|14
|17
|34-53
|35
|
19
|Уотфорд
|38
|6
|5
|27
|34-77
|23
|
20
|Норвич
|38
|5
|7
|26
|23-84
|22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|22.05
|18:00
|
Арсенал – Эвертон
|5 : 1
|22.05
|18:00
|
Бернли – Ньюкасл
|1 : 2
|22.05
|18:00
|
Брайтон – Вест Хэм
|3 : 1
|22.05
|18:00
|
Брентфорд – Лидс
|1 : 2
|22.05
|18:00
|
Кр. Пэлас – МЮ
|1 : 0
|22.05
|18:00
|
Лестер – Саутгемптон
|4 : 1
|22.05
|18:00
|
Ливерпуль – Вулверхэмптон
|3 : 1
|22.05
|18:00
|
Ман. Сити – Астон Вилла
|3 : 2
|22.05
|18:00
|
Норвич – Тоттенхэм
|0 : 5
|22.05
|18:00
|
Челси – Уотфорд
|2 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|23
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|23
|
|
Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед
|18
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Рис Джеймс
Челси
|9
|
|
Харви Барнс
Лестер
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|29
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|27
|1
|9
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|20
|1
|7
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