Эриксен получил новое предложение от «Брентфорда»

Полузащитник Кристиан Эриксен получил новое предложение от «Бренфторда», сообщает Sky Sports.

Пока 30-летний датчанин не определился, в каком клубе продолжит карьеру. У него на руках также есть предложения от «Тоттенхэма» и «Лестера».

Контракт игрока с «Брентфордом» рассчитан до конца сезона с возможностью продления еще на год.

Полузащитник выступает за «Брентфорд» с января 2022 года, на счету датчанина 1 гол и 3 результативных передачи в 9 матчах за команду.