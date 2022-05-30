Габриэл Жезус определится с клубом после возвращения из сборной

Агент нападающего «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса заявил, что его клиент не будет тянуть с решением относительно своего будущего.

«В данный момент мы изучаем все предложенные нам проекты, поэтому прямо сейчас не время говорить что-либо. Дело продвинется после его поездки в национальную команду», — цитирует агента Марсело Петтинати Manchester Evening News.

Прямо сейчас Жезус находится в расположении сборной Бразилии, которой в начале июня играть против Южной Кореи, Японии и Аргентины.

В этом сезоне футболист провел за «Манчестер Сити» 41 матч, забил 13 голов и отдал 12 результативных передач.

Его контракт рассчитан до июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 50 миллионов евро.