«Арсенал» объявил об уходе Ляказетта

«Арсенал» объявил об уходе нападающего Александра Ляказетта.

Как сообщает пресс-служба лондонского клуба, 31-летний француз покинул команду в связи с истечением срока контракта.

В прошедшем сезоне нападающий забил 6 мячей и отдал 8 результативных передач в 36 матчах за «Арсенал» во всех турнирах.

Ляказетт перешел в лондонский клуб из «Лиона» 5 июля 2017 года. В составе «канониров» он один раз выиграл кубок Англии и два раза суперкубок Англии.