Футбол вместо коронавируса. Езил показал «замену, которую все ждут»

Полузащитник «Арсенала» Месут Езил опубликовал в Twitter коллаж с самой ожидаемой заменой последних месяцев. Немецкий хавбек надеется, что коронавирус скоро отступит, и в мир вернется футбол. Из-за пандемии коронавируса были прерваны почти все футбольные турниры.

«Замена, которую мы все ждем. COVID-19 уходит, футбол выходит», — написал Езил.

По данным Worldometers, в мире выявлено 3 424 495 случаев заражения коронавирусом. 240 391 человек умер, 1 093 772 выздоровели.