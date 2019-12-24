Фрэнк Лэмпард: «Я бы не стал сомневаться в честности Рюдигера»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал высказывания в адрес защитника Антонио Рюдигера.

- Я бы не стал сомневаться в честности Рюдигера, — цитирует Лэмпарда Evening Express. - Так что я действительно защищаю Тони. Я немного поговорил с ним после игры, но у меня не было возможности поговорить тет-а-тет об инциденте как таковом.

Я видел пост Антонио в социальных сетях. Думаю, что это хорошо, от всего сердца, и это то, что он чувствует.