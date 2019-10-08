Фред считает, что «Манчестер Юнайтед» заслуживает трофеи

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред рассказал об отношении к критике со стороны бывших игроков клуба Гарри Невилла и Роя Кина.

- Это их право, они выиграли много титулов, — цитирует Goal со ссылкой на Esporte Interativo Фреда. — Нам нужно заткнуться и работать. Мне нравится читать, что пишут о моей игре, стараюсь стать лучше.

Мы переживаем не лучшие времена. Наши соперники выигрывают титулы, а мы не играем в Лиге чемпионов. Это расстраивает как болельщиков, так и нас. Клуб заслуживает на трофеи. Мы должны вернуть «Манчестер Юнайтед» на место, которое никогда не следует уступать.

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