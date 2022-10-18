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Форвард «Ньюкасла» Исак не вернется на поле до конца 2022 года

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хоуи сообщил, что форвард «сорок» Александр Исак не вернется на поле до конца 2022 года.

«Думаю, мы вряд ли увидим Исака до начала ЧМ-2022. К сожалению, у него слишком серьезная травма бедра. Для него это непростое испытание, ведь он совсем недавно переехал выступать в чемпионате Англии. Он хорошо адаптировался к новым условиям, но травмировался в сборной.
Тем не менее, Александр еще молод, у него большое будущее, мы должны помогать ему и хотим убедиться, что когда он вернется, с ним все будет в порядке», — приводит пресс-служба «Ньюкасла» слова Хоуи.

Исак перешел в «Ньюкасл» из «Реала Сосьедада» в августе 2022 года. На счету 23-летнего шведа 2 гола в 3 матчах за английскую команду.

Александер Исак
Футбол
ФК Ньюкасл Юнайтед
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2
 Ман. Сити 10 7 2 1 33-10 23
3
 Тоттенхэм 10 7 2 1 22-10 23
4
 Челси 9 6 1 2 15-10 19
5
 МЮ 9 5 1 3 13-15 16
6
 Ньюкасл 10 3 6 1 17-9 15
7
 Брайтон 9 4 2 3 14-11 14
8
 Ливерпуль 9 3 4 2 21-12 13
9
 Брентфорд 10 3 4 3 18-17 13
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 Борнмут 10 3 4 3 10-22 13
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 Фулхэм 10 3 3 4 16-20 12
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 Вест Хэм 10 3 2 5 9-11 11
13
 Кр. Пэлас 9 2 4 3 10-12 10
14
 Эвертон 10 2 4 4 8-11 10
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 Лидс 9 2 3 4 11-13 9
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 Астон Вилла 10 2 3 5 7-13 9
17
 Вулверхэмптон 10 2 3 5 4-12 9
18
 Саутгемптон 10 2 2 6 9-18 8
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 Лестер 10 1 2 7 15-24 5
20
 Нот. Форест 10 1 2 7 7-23 5
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19.10 21:30
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