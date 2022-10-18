«Ньюкасл» подписал контракт с 19-летним Диалло
Вингер Амаду Диалло подписал контракт с «Ньюкаслом», сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 19-летним англичанином рассчитано до конца сезона-2022/23. Диалло присоединился к академии команды и уже провел один матч в АПЛ-2.
Диалло является воспитанником «Вест Хэма». Летом 2022 года вингер покинул лондонский клуб свободным агентом.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|10
|9
|0
|1
|24-10
|27
|
2
|Ман. Сити
|10
|7
|2
|1
|33-10
|23
|
3
|Тоттенхэм
|10
|7
|2
|1
|22-10
|23
|
4
|Челси
|9
|6
|1
|2
|15-10
|19
|
5
|МЮ
|9
|5
|1
|3
|13-15
|16
|
6
|Ньюкасл
|10
|3
|6
|1
|17-9
|15
|
7
|Брайтон
|9
|4
|2
|3
|14-11
|14
|
8
|Ливерпуль
|9
|3
|4
|2
|21-12
|13
|
9
|Брентфорд
|10
|3
|4
|3
|18-17
|13
|
10
|Борнмут
|10
|3
|4
|3
|10-22
|13
|
11
|Фулхэм
|10
|3
|3
|4
|16-20
|12
|
12
|Вест Хэм
|10
|3
|2
|5
|9-11
|11
|
13
|Кр. Пэлас
|9
|2
|4
|3
|10-12
|10
|
14
|Эвертон
|10
|2
|4
|4
|8-11
|10
|
15
|Лидс
|9
|2
|3
|4
|11-13
|9
|
16
|Астон Вилла
|10
|2
|3
|5
|7-13
|9
|
17
|Вулверхэмптон
|10
|2
|3
|5
|4-12
|9
|
18
|Саутгемптон
|10
|2
|2
|6
|9-18
|8
|
19
|Лестер
|10
|1
|2
|7
|15-24
|5
|
20
|Нот. Форест
|10
|1
|2
|7
|7-23
|5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|18.10
|21:30
|
Брайтон – Нот. Форест
|- : -
|18.10
|22:15
|
Кр. Пэлас – Вулверхэмптон
|- : -
|19.10
|21:30
|
Арсенал – Ман. Сити
|- : -
|19.10
|21:30
|
Борнмут – Саутгемптон
|- : -
|19.10
|21:30
|
Брентфорд – Челси
|- : -
|19.10
|21:30
|
Ньюкасл – Эвертон
|- : -
|19.10
|21:30
|
Ливерпуль – Вест Хэм
|- : -
|19.10
|22:15
|
МЮ – Тоттенхэм
|- : -
|20.10
|21:30
|
Фулхэм – Астон Вилла
|- : -
|20.10
|22:15
|
Лестер – Лидс
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|15
|
|
Харри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|9
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|8
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|9
|
|
Бернарду Силва
Манчестер Сити
|4
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Натан Коллинз
Вулверхэмптон Уондерерс
|7
|1
|1
|
|
Натаниэл Чалоба
Фулхэм
|3
|1
|0
|
|
Дарвин Нуньес
Ливерпуль
|6
|1
|0
Новости