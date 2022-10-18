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Сегодня, 04:06

«Ньюкасл» подписал контракт с 19-летним Диалло

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Амаду Диалло.
Фото ФК «Ньюкасл»

Вингер Амаду Диалло подписал контракт с «Ньюкаслом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 19-летним англичанином рассчитано до конца сезона-2022/23. Диалло присоединился к академии команды и уже провел один матч в АПЛ-2.

Диалло является воспитанником «Вест Хэма». Летом 2022 года вингер покинул лондонский клуб свободным агентом.

ФК Ньюкасл Юнайтед
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