«Ньюкасл» подписал контракт с 19-летним Диалло

Вингер Амаду Диалло подписал контракт с «Ньюкаслом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 19-летним англичанином рассчитано до конца сезона-2022/23. Диалло присоединился к академии команды и уже провел один матч в АПЛ-2.

Диалло является воспитанником «Вест Хэма». Летом 2022 года вингер покинул лондонский клуб свободным агентом.