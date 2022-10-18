Петер Бос может возглавить «Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» продолжает поиски главного тренера, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, английский клуб рассматривает кандидатуры Майкла Била («КПР») и Петера Боса («Лион»).

Бос считается главным претендентом на должность. 58-летний нидерландец хочет подписать контракт с «волками» на 2 года.

Руководство «Вулверхэмптона» отправило предыдущего главного тренера команды Бруну Лаже в отставку 2 октября. Команда занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ с 9 очками в 10 матчах.