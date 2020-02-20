Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Форвард «Лиона» Дембеле хочет перейти в «МЮ» летом

10:48
Теги:

Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле хочет перебраться в «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно, сообщает Goal.com.

По информации источника, 23-летний француз знает об интересе к себе со стороны «красных дьяволов» и желает перейти именно в эту команду. Как пишет издание, «Лион» оценивает стоимость Дембеле в сумму около 100 миллионов евро, но готов согласиться и на более скромное предложение в случае, если сам футболист выразит желание уйти. «МЮ» находится в поисках форварда и собирается укрепить эту позицию в летнее трансферное окно.

В сезоне-2019/20 Дембеле забил 19 голов и отдал 6 результативных передач в 37 матчах за «Лион». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 23-летнего француза в 40 миллионов евро.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир