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Форвард «Кристал Пэлас» Бентеке продлил контракт с клубом

12:13
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Нападающий Кристиан Бентеке продлил контракт с «Кристал Пэлас», сообщает официальный сайт «орлов».

30-летний бельгиец заключил новое соглашение с клубом сроком на 2 года.

Бентеке выступает за «Кристал Пэлас» с лета 2016 года. В сезоне-2020/21 форвард провел за команду 31 матч, на его счету 10 голов и 1 результативная передача.

Бентеке вошел в заявку сборной Бельгии на чемпионат Европы. Бельгийцы сыграют на турнире в группе B с Россией (12 июня), Данией (17 июня) и Финляндией (21 июня).

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