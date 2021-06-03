Форвард «Кристал Пэлас» Бентеке продлил контракт с клубом
12:13
Нападающий Кристиан Бентеке продлил контракт с «Кристал Пэлас», сообщает официальный сайт «орлов».
30-летний бельгиец заключил новое соглашение с клубом сроком на 2 года.
?? ????? ?— Crystal Palace F.C. (@CPFC) June 3, 2021
Christian Benteke has signed a two-year contract extension with the club! ??#CPFC | https://t.co/utMcYSDkhb
Бентеке выступает за «Кристал Пэлас» с лета 2016 года. В сезоне-2020/21 форвард провел за команду 31 матч, на его счету 10 голов и 1 результативная передача.
Бентеке вошел в заявку сборной Бельгии на чемпионат Европы. Бельгийцы сыграют на турнире в группе B с Россией (12 июня), Данией (17 июня) и Финляндией (21 июня).
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