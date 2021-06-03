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Сака назвал первый гол за сборную Англии самым важным моментом в карьере

10:58
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Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака прокомментировал свой первый гол за сборную Англии.

«Пожалуй, это самый важный момент в моей карьере. Все мечтают об этом в детстве: забить, выступая за свою страну — невероятное чувство. Надеюсь, что смогу ощутить это еще много раз. Для меня большая честь попасть в заявку на Евро, я благодарен за это главному тренеру команды, Гарету Саутгейту. Рад, что получил возможность представлять страну на крупном турнире», — приводит Goal слова Саки.

Сака забил дебютный гол за сборную в товарищеском матче против Австрии (1:0). Хавбек принес победу своей команде, забив единственный мяч в игре.

Сборная Англии ведет подготовку к чемпионату Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля. На турнире англичане сыграют в группе D с Хорватией, Шотландией и Чехией.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/saka-scoring-for-england-the-biggest-moment-of-my-career/119w3j3vn5o591wy69v2t7227c

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