Сака назвал первый гол за сборную Англии самым важным моментом в карьере

Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака прокомментировал свой первый гол за сборную Англии.

«Пожалуй, это самый важный момент в моей карьере. Все мечтают об этом в детстве: забить, выступая за свою страну — невероятное чувство. Надеюсь, что смогу ощутить это еще много раз. Для меня большая честь попасть в заявку на Евро, я благодарен за это главному тренеру команды, Гарету Саутгейту. Рад, что получил возможность представлять страну на крупном турнире», — приводит Goal слова Саки.

Сака забил дебютный гол за сборную в товарищеском матче против Австрии (1:0). Хавбек принес победу своей команде, забив единственный мяч в игре.

Сборная Англии ведет подготовку к чемпионату Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля. На турнире англичане сыграют в группе D с Хорватией, Шотландией и Чехией.