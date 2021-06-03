Никлас Бендтнер объявил о завершении карьеры

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и сборной Дании Никлас Бендтнер подтвердил, что завершил игровую карьеру.

Последним его клубом был «Копенгаген», который он покинул в январе 2020 года.

«Я знаю, что у этой работы есть конец. Думаю, мне потребуется еще много времени, чтобы понять, что все кончено, — цитирует dagbladet.no Бендтнер. — Теперь мне нужно заняться чем-то еще, что даст мне то, что давал футбол. Он был огромной частью моей жизни и я не хочу уходить. Поэтому я и получаю тренерское образование».

33 -летний Бендтнер провел за «Арсенал» 171 матч, забил 47 голов. Вместе с командой он выиграл Кубок Англии-2013/14. Кроме того, он выигрывал чемпионат Италии в составе «Ювентуса» и Кубок Германии в составе «Вольфсбурга».

За сборную Дании он провел 81 матч и забил 30 мячей.