«Ливерпуль» после выхода из переговоров по Беллингему нашел альтернативу в «Баварии»

«Ливерпуль» нашел замену полузащитнику «Боруссии» Дортмунд Джуду Беллингему после отказа от трансфера англичанина.

По данным Bild, мерсисайдцы проявляют интерес к хавбеку «Баварии» Райану Гравенберху. На этой неделе представители английского клуба общались с агентом игрока.

20-летний голландец Гравенберх перешел в «Баварию» из «Аякса» в начале этого сезона на 18,5 миллиона евро.

В 26 матчах за «Баварию» он забил 1 гол и отдал 1 передачу.