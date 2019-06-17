Фонд Дрогба поддержит кампанию по вакцинации в Кот-д'Ивуаре

Бывший нападающий "Челси" и сборной Кот-д'Ивуара Дидье Дрогба сообщил, что его благотворительный фонд примет участие в кампании по вакцинации жителей его страны. Накануне Дрогба принял участие в матче Soccer Aid, организованном благотворительным фондом Unicef на стадионе "Челси" "Стэмфорд Бридж".

"Спасибо "Челси", Soccer Aid и Unicef за поддержку моего фонда. Рад объявить, что мы будем сотрудничать по программе вакцинации в Кот-д'Ивуаре и начнем с моей клиники в Абиджане, - написал Дрогба в Твиттере.