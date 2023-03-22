Фоден: «Гвардиола строит сейчас настоящую команду»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден высказался о работе главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы.

«Конечно, не играть тяжело. И наш тренер знает это, ведь у нас есть много игроков, которые просто любят футбол и всегда хотят играть. Все в раздевалке «Манчестер Сити» правда любят играть в футбол. Посмотрите на Бернарду Силву, например, в игре с «Ньюкаслом». Он не попал в стартовый состав, но когда вышел на поле, то забил второй гол. Я чувствую, что мы сейчас строим настоящую команду. Мы все поддерживаем друг друга и работаем друг для друга», — цитирует Фила Фодена ArabNews.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 61 очко за 27 матчей.