Кулушевски: «Ситуация с Конте никак не повлияет на решение «Тоттенхэма» о выкупе моего контракта»

Полузащитник «Тоттенхэма» Деян Кулушевски заявил, что возможный уход главного тренера Антонио Конте не скажется на желании клуба выкупить его контракт у «Ювентуса».

«Ситуация с Конте не повлияет на решение клуба о выкупе моего контракта. Абсолютно нет. Конечно же, я хочу остаться в «Тоттенхэме», — сказал Кулушевски Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Конте может покинуть пост главного тренера «Тоттенхэма» в течении этой недели после критики в адрес игроков команды.

В сезоне 2022/23 22-летний швед провел за «Тоттенхэм» 27 матчей, забил 2 гола и отдал 7 результативных передач.