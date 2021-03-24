ФИФА разрешила Масине выступать за сборную Марокко

Защитник «Уотфорда» Адам Масина сможет сыграть за сборную Марокко. Международная федерация футбола (ФИФА) одобрила выступление 27-летнего игрока за команду страны, в которой он родился.

Масина с ранних лет живет в Италии. Большую часть свою карьеру он провел в итальянских лигах, а в 2018 году перебрался в Англию.

В этом сезоне Масина сыграл в 19 матчах и забил 2 гола. Также в конце прошлого года он отметился невероятным подкатом и стал героем социальных сетей.