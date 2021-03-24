Бекхэм поддержал Сульшера после поражения от «Лестера»
02:22
Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм, который является владельцем клуба MLS «Интер Майами», поддержал главного тренера своей бывшей команды Уле Гуннара Сульшера. В прошлые выходные «МЮ» проиграл «Лестеру» (1:3).
«Уле в футболе достаточно долго, чтобы выдерживать любую критику. Он очень спокойный, он продолжает свою работу, и я думаю, что он уже проделал невероятную работу в «Юнайтед», — цитирует Manchester Evening News Бекхэма.
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