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Бекхэм поддержал Сульшера после поражения от «Лестера»

02:22
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Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм, который является владельцем клуба MLS «Интер Майами», поддержал главного тренера своей бывшей команды Уле Гуннара Сульшера. В прошлые выходные «МЮ» проиграл «Лестеру» (1:3).

«Уле в футболе достаточно долго, чтобы выдерживать любую критику. Он очень спокойный, он продолжает свою работу, и я думаю, что он уже проделал невероятную работу в «Юнайтед», — цитирует Manchester Evening News Бекхэма.

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