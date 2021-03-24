Элегор рассказал о своем будущем

Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор, выступающий на правах аренды за «Арсенал», признался, что пока не думает о том, где будет выступать в следующем сезоне. Лондонский клуб арендовал норвежца до лета.

«Мое будущее в «Арсенале»? Сделка с «канонирами» до конца сезона. Посмотрим, что будет летом. Я уже говорил, что по-прежнему за стабильность и развитие. Это ключевые слова», — цитирует Goal Эдегора.