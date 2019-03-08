ФИФА отклонила просьбу "Челси" заморозить запрет на регистрацию новых игроков

Апелляционный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) отклонил запрос "Челси" о приостановлении годичного запрета на регистрации новичков, сообщает AP. По информации СМИ, теперь "Челси" может оспорить решение через Спортивный арбитражный суд.

Ранее дисциплинарный комитет ФИФА наложил санкции на "Челси" за нарушения, связанные с трансферами и регистрацией игроков в возрасте до 18 лет. Клуб не сможет регистрировать новичков в течение двух трансферных окон – до лета 2020 года. Кроме того, "Челси" обязан выплатит 600 000 швейцарских франков в качестве штрафа.

"Челси" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 56 очков после 28 туров.

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