ФИФА назвала претендентов на попадание в команду года

Названы 55 претендентов на попадание в команду года по версии ФИФА и Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro), информирует официальный сайт FIFPro. Команда года, в которую войдут 11 игроков, будет объявлена на торжественной церемонии 23 сентября в Милане.

Претенденты на попадание в команду года:

вратари — Алиссон (Бразилия, «Ливерпуль»), Давид-де Хеа (Испания, «Манчестер Юнайтед»), Эдерсон (Бразилия, «Манчестер Сити»), Ян Облак (Словения, «Атлетико»), Марк-Андре тер Штеген (Германия, «Барселона»);

защитники — Жорди Альба (Испания, «Барселона»), Трент Александер-Арнольд (Англия, «Ливерпуль»), Даниэл Алвес (Бразилия, «ПСЖ"/"Сан-Паулу»), Жуан Канселу (Португалия, «Ювентус"/"Манчестер Сити»), Даниэль Карвахаль (Испания, «Реал»), Джорджо Кьеллини (Италия, «Ювентус»), Виргил ван Дейк (Нидерланды, «Ливерпуль»), Диего Годин (Уругвай, «Атлетико"/"Интер»), Йозуа Киммих (Германия, «Бавария»), Калиду Кулибали (Сенегал, «Наполи»), Аймерик Ляпорт (Франция, «Манчестер Сити»), Маттейс-де Лигт (Голландия, «Аякс"/"Ювентус»), Жерар Пике (Испания, «Барселона»), Серхио Рамос (Испания, «Реал»), Эндрю Робертсон (Шотландия, «Ливерпуль»), Алекс Сандро (Бразилия, «Ювентус»), Тиагу Силва (Бразилия, «ПСЖ»), Рафаэль Варан (Франция, «Реал»), Марселу (Бразилия, «Реал»), Кайл Уокер (Англия, «Манчестер Сити»);

полузащитники — Серхио Бускетс (Испания, «Барселона»), Каземиро (Бразилия, «Реал»), Кевин-де Брейне (Бельгия, «Манчестер Сити»), Кристиан Эриксен (Дания, «Тоттенхэм»), Френки-де Йонг (Голландия, «Аякс"/"Барселона»), Эден Азар (Бельгия, «Челси"/"Реал»), Н'Голо Канте (Франция, «Челси»), Тони Кроос (Германия, «Реал»), Артур Мело (Бразилия, «Барселона»), Лука Модрич (Хорватия, «Реал»), Поль Погба (Франция, «Манчестер Юнайтед»), Иван Ракитич (Хорватия, «Барселона»), Бернардо Силва (Португалия, «Манчестер Сити»), Душан Тадич (Сербия, «Аякс»), Артуро Видаль (Чили, «Барселона»);

нападающие — Серхио Агуэро (Аргентина, «Манчестер Сити»), Карим Бензема (Франция, «Реал»), Роберто Фирмино (Бразилия, «Ливерпуль»), Антуан Гризманн (Франция, «Атлетико"/"Барселона»), Харри Кейн (Англия, «Тоттенхэм»), Роберт Левандовский (Польша, «Бавария»), Садио Мане (Сенегал, «Ливерпуль»), Кильян Мбаппе (Франция, «ПСЖ»), Лионель Месси (Аргентина, «Барселона»), Неймар (Бразилия, «ПСЖ»), Криштиану Роналду (Португалия, «Ювентус»), Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»), Сон Хын Мин (Корея, «Тоттенхэм»), Рахим Стерлинг (Англия, «Манчестер Сити»), Луис Суарес (Уругвай, «Барселона»).