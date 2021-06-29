Полузащитник Фернандинью объяснил, почему решил продлить контракт с «Манчестер Сити».

«И умом, и сердцем я понимаю, что мое дело в «Манчестер Сити» еще не закончено. Поэтому я решил остаться в клубе еще на один год, чтобы помочь команде достигать поставленных целей. На мой взгляд, это возможно. Нам еще есть что улучшить, чтобы выполнять задачи. К тому же, мне и моей семье очень приятно остаться в Манчестере еще на один год. Если я смогу все так же оставаться лидером команды и в раздевалке, и за ее пределами, смогу помогать команде становиться лучше, то я буду самым счастливым человеком», — приводит официальный сайт «Манчестер Сити» слова Фернандинью.

Фернандинью перешел в «Манчестер Сити» летом 2013 года из донецкого «Шахтера». На счету 36-летнего бразильца 24 гола и 30 результативных передач в 350 матчах за «горожан».

Сегодня, 29 июня стало известно, что футболист продлил контракт с «Манчестер Сити» до конца сезона-2021/22.