«Манчестер Сити» продлил контракт с 36-летним Фернандинью
12:11
«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с полузащитником и капитаном команды Фернандинью.
Новое соглашение с 36-летним бразильцем действует до конца сезона-2021/22.
??? !!! ?— Manchester City (@ManCity) June 29, 2021
We're delighted that @fernandinho has extended his contract at the Club! ?
Tap below for the full story! ?
? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re
Фернандинью перешел в «Манчестер Сити» летом 2013 года из донецкого «Шахтера». На его счету 24 гола и 30 результативных передач в 350 матчах за «горожан».
В составе «Манчестер Сити» бразилец четырежды становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Суперкубок Англии, а также становился победителем Кубка Англии и шестикратным обладателем Кубка английской лиги.
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