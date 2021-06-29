«Манчестер Сити» продлил контракт с 36-летним Фернандинью

«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с полузащитником и капитаном команды Фернандинью.

Новое соглашение с 36-летним бразильцем действует до конца сезона-2021/22.

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We're delighted that @fernandinho has extended his contract at the Club! ?



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? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re — Manchester City (@ManCity) June 29, 2021

Фернандинью перешел в «Манчестер Сити» летом 2013 года из донецкого «Шахтера». На его счету 24 гола и 30 результативных передач в 350 матчах за «горожан».

В составе «Манчестер Сити» бразилец четырежды становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Суперкубок Англии, а также становился победителем Кубка Англии и шестикратным обладателем Кубка английской лиги.