Фергюсон очень болезненно воспринял поражение «Манчестер Юнайтед» от «Манчестер Сити». И вот что он сделал

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон крайне болезненно воспринял поражение клуба в матче Кубка английской лиги от «Манчестер Сити» (1:3), сообщило Metro со ссылкой на Daily Record.

Отмечается, что в перерыве матча отправился в свой кабинет в одиночестве с бокалом красного вина и не хотел никого видеть и из представителей «Манчестер Сити».

Фергюсон был главным тренером «МЮ» с 1986 по 2013 год. При нем клуб завоевал 38 трофеев, в том числе дважды выиграл Лигу чемпионов, по разу клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА, а также 13 чемпионат Англии.