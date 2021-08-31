Криштиану Роналду посвятил возвращение в «Манчестер Юнайтед» Алексу Фергюсону

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду посвятил свое возвращение экс-тренеру команды сэру Алексу Фергюсону.

Сегодня, 31 августа, «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании двухлетнего контракта с 36-летним Роналду.

«Все знают о моей нескончаемой любви к «Манчестер Юнайтед», — написал Роналду в Instagram. — Время, которое я провел в этой замечательной команде, и путь, который мы прошли вместе, золотыми буквами вписаны в историю этого великого клуба. Невозможно передать словами мои чувства, когда я вижу, сколько приковано внимания к моему возвращению на «Олд Траффорд». Выступая против «Манчестер Юнайтед» в майках других клубов, я всегда испытывал любовь и уважение со стороны болельщиков на трибунах».

«Моя первая победа в чемпионате, мой первый кубок, мой первый вызов в сборную Португалии, мой первый матч в Лиге чемпионов, моя первая «Золотая бутса» и мой первый «Золотой мяч» — все они родились из этой особой связи между мной и «Манчестер Юнайтед». История была написана в прошлом, и история будет написана в будущем, даю слово. Я здесь, я вернулся на свое место, давайте сделаем это снова. Сэр Алекс, это для вас», — добавил он.

Напомним, 79-летний Фергюсон тренировал «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год.

В минувшем сезоне Криштиану провел за «Ювентус» 44 матча, забил 36 голов и сделал четыре результативные передачи.

В составе «МЮ» Роналду выступал ранее с 2003 по 2009 год. Португалец трижды становился чемпионом Англии, был обладателем Кубка страны, побеждал в Лиге чемпионов и на клубном чемпионате мира.