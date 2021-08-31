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Криштиану Роналду посвятил возвращение в «Манчестер Юнайтед» Алексу Фергюсону

14:21
Алекс Фергюсон и Криштиану Роналду. Фото Getty Images
Алекс Фергюсон и Криштиану Роналду. Фото Getty Images
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду посвятил свое возвращение экс-тренеру команды сэру Алексу Фергюсону.

Сегодня, 31 августа, «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании двухлетнего контракта с 36-летним Роналду.

«Все знают о моей нескончаемой любви к «Манчестер Юнайтед», — написал Роналду в Instagram. — Время, которое я провел в этой замечательной команде, и путь, который мы прошли вместе, золотыми буквами вписаны в историю этого великого клуба. Невозможно передать словами мои чувства, когда я вижу, сколько приковано внимания к моему возвращению на «Олд Траффорд». Выступая против «Манчестер Юнайтед» в майках других клубов, я всегда испытывал любовь и уважение со стороны болельщиков на трибунах».

«Моя первая победа в чемпионате, мой первый кубок, мой первый вызов в сборную Португалии, мой первый матч в Лиге чемпионов, моя первая «Золотая бутса» и мой первый «Золотой мяч» — все они родились из этой особой связи между мной и «Манчестер Юнайтед». История была написана в прошлом, и история будет написана в будущем, даю слово. Я здесь, я вернулся на свое место, давайте сделаем это снова. Сэр Алекс, это для вас», — добавил он.

Напомним, 79-летний Фергюсон тренировал «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год.

В минувшем сезоне Криштиану провел за «Ювентус» 44 матча, забил 36 голов и сделал четыре результативные передачи.

В составе «МЮ» Роналду выступал ранее с 2003 по 2009 год. Португалец трижды становился чемпионом Англии, был обладателем Кубка страны, побеждал в Лиге чемпионов и на клубном чемпионате мира.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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