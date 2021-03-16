Фердинанд призвал руководство «Манчестер Юнайтед» купить Холанна

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд выразил мнение, что руководство клуба должны приобрести нападающего «Боруссии» Эрлина Холанна.

«Они должны приложить все усилия, чтобы подписать Холанна. Я не люблю говорить об игроках других команд, но мы не должны позволить, чтобы этот парень ушел куда-то еще. Англия — единственный путь для него, он поедет только сюда. Я удивлюсь, если он выберет что-то другое.

Он родился здесь и, безусловно, любит английский футбол, его отец играл здесь. Уверен, выступление в Англии является его мечтой. И почему бы не в красной футболке на «Олд Траффорд»? Стать парнем, который вернет «МЮ» трофеи и успех? Стань этим парнем", — цитирует Goal.com Фердинанда.

В текущем сезоне 20-летний норвежец в 20 матчах бундеслиги забил 19 голов и сделал 4 результативные передачи.