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«Тоттенхэм» и «Челси» могут побороться за Дибалу

16:37
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«Тоттенхэм» и «Челси» проявляют интерес к нападающему «Ювентуса» Пауло Дибале, сообщает Sport Witness со ссылкой на France Football.

По информации источника, оба лондонских клуба готовы заплатить за 27-летнего аргентинца от 50 до 55 миллионов евро. Сообщается, что «Ювентус» может продать футболиста летом, поскольку тот до сих пор не продлил контракт с клубом. Нынешнее соглашение форварда действует до конца июня 2022 года.

В сезоне-2020/21 Дибала провел 16 матчей за «Ювентус», на его счету 3 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 70 миллионов евро.

Дополнительная информация:

http://sportwitness.co.uk/france-tottenham-chelsea-willing-pay-e55m-required-signing/

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