«Тоттенхэм» и «Челси» могут побороться за Дибалу

«Тоттенхэм» и «Челси» проявляют интерес к нападающему «Ювентуса» Пауло Дибале, сообщает Sport Witness со ссылкой на France Football.

По информации источника, оба лондонских клуба готовы заплатить за 27-летнего аргентинца от 50 до 55 миллионов евро. Сообщается, что «Ювентус» может продать футболиста летом, поскольку тот до сих пор не продлил контракт с клубом. Нынешнее соглашение форварда действует до конца июня 2022 года.

В сезоне-2020/21 Дибала провел 16 матчей за «Ювентус», на его счету 3 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 70 миллионов евро.