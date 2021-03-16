Агент Клоппа исключил уход тренера из «Ливерпуля» этим летом

Агент главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа Марк Косицке высказался о возможном уходе немецкого специалиста летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что Клопп может сменить Йоахима Лева на посту главного тренера сборной Германии.

«Если Клопп сказал, что не уйдет, он сдержит свое слово. Его работа в «Ливерпуле» еще не завершена. У него еще три года по контракту. Он дал понять, что какие-либо спекуляции исключены. Он отработает свой контракт», — цитирует Клоппа Sport1.

После 29 туров АПЛ «Ливерпуль» располагается на 8-м месте в турнирной таблице.