Полузащитник «Лидса» Филлипс хочет получить новый контракт с клубом на улучшенных условиях
Полузащитник «Лидса» Келвин Филлипс хочет подписать новый контракт с клубом, сообщает The Athletic.
По информации источника, 25-летний англичанин намерен получить более выгодные условия и стать самым высокооплачиваемым футболистом «павлинов». Сообщается, что игрок готов покинуть команду в случае, если его требования будут не выполнены, поскольку он знает об интересе к нему со стороны ряда топ-клубов АПЛ.
Филлипс — воспитанник «Лидса». В сезоне-2021/22 футболист провел 8 матчей за команду, на его счету 1 гол. Нынешний контракт англичанина действует до конца июня 2024 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://theathletic.com/2861166/2021/10/02/kalvin-phillips-new-leeds-contract-will-make-sure-theres-no-bad-blood-if-he-ever-leaves/
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