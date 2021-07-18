«Фенербахче» ведет переговоры с «Вест Хэмом» по трансферу Ярмоленко

Нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко близок к переходу в «Фенербахче», сообщает Football Insider.

По информации источника, турецкий клуб уже вступил в переговоры с «молотобойцами». Английский клуб намерен продать 31-летнего украинца, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Сообщается, что игрок может обойтись «Фенербахче» в 2 миллиона фунтов.

Ярмоленко перешел в «Вест Хэм» из дортмундской «Боруссии» летом 2018 года за 18 миллионов фунтов. В сезоне-2020/21 украинец провел 24 матча за «молотойбойцев», на его счету 3 гола и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 3,6 миллиона фунтов.