«Ливерпуль» начал переговоры по новому контракту с Хендерсоном
14:26
«Ливерпуль» начал переговоры по новому контракту с полузащитником Джорданом Хендерсоном, сообщает Daily Mail.
По данным источника, мерсисайдцы хотят предложить 31-летнему англичанину долгосрочное соглашение и рассчитывают, что футболист завершит карьеру в клубе.
Хендерсон выступает за «Ливерпуль» с лета 2011 года. В сезоне-2020/21 игрок провел 28 матчей, на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Нынешний контракт хавбека действует до конца июня 2023 года.
Дополнительная информация:
https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-9799619/Liverpool-open-talks-new-deal-captain-Jordan-Henderson.html
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