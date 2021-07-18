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«Ливерпуль» начал переговоры по новому контракту с Хендерсоном

14:26
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«Ливерпуль» начал переговоры по новому контракту с полузащитником Джорданом Хендерсоном, сообщает Daily Mail.

По данным источника, мерсисайдцы хотят предложить 31-летнему англичанину долгосрочное соглашение и рассчитывают, что футболист завершит карьеру в клубе.

Хендерсон выступает за «Ливерпуль» с лета 2011 года. В сезоне-2020/21 игрок провел 28 матчей, на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Нынешний контракт хавбека действует до конца июня 2023 года.

Дополнительная информация:

https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-9799619/Liverpool-open-talks-new-deal-captain-Jordan-Henderson.html

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Иван Торопцев все материалы автора

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