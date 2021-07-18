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В «Саутгемптоне» высказались о ситуации с контрактом Ингса

08:28
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Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль высказался о ситуации с контрактом нападающего «святых» Дэнни Ингса.

«Нам нужен этот игрок, мы хотим, чтобы он выступал за нас. Считаю, что никому не помогает тот факт, что у Дэнни остался один год по контракту. Информация о том, что он не хочет продлевать соглашение, тоже никому не помогает. Не знаю, от кого исходят эти сообщения, но точно не от нас. У нас нет причин продавать Ингса, но игрок с контрактом на один год — всегда риск. Дэнни — наш футболист и мы хотим его оставить, но пока он не продлевает соглашение, ситуация не идеальна ни для нас, ни для него», — приводит Goal слова Хазенхюттля.

В сезоне-2020/21 Ингс провел 33 матча за «Саутгемптон», на его счету 13 голов и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 28-летнего англичанина в 22 миллиона евро. 14 июля сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в «Тоттенхэме».

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/not-a-perfect-situation-hasenhuttl-determined-to-keep-spurs/2qj7ikzc7u6i1ai6afdy3zerh

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Иван Торопцев все материалы автора

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