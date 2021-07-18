В «Саутгемптоне» высказались о ситуации с контрактом Ингса

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль высказался о ситуации с контрактом нападающего «святых» Дэнни Ингса.

«Нам нужен этот игрок, мы хотим, чтобы он выступал за нас. Считаю, что никому не помогает тот факт, что у Дэнни остался один год по контракту. Информация о том, что он не хочет продлевать соглашение, тоже никому не помогает. Не знаю, от кого исходят эти сообщения, но точно не от нас. У нас нет причин продавать Ингса, но игрок с контрактом на один год — всегда риск. Дэнни — наш футболист и мы хотим его оставить, но пока он не продлевает соглашение, ситуация не идеальна ни для нас, ни для него», — приводит Goal слова Хазенхюттля.

В сезоне-2020/21 Ингс провел 33 матча за «Саутгемптон», на его счету 13 голов и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 28-летнего англичанина в 22 миллиона евро. 14 июля сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в «Тоттенхэме».