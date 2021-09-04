Фекир рассказал, почему сорвался его переход в «Ливерпуль»
Полузащитник «Бетиса» Набиль Фекир рассказал, как сорвался его переход в «Ливерпуль».
«Это были темные времена. Тогда мне говорили много неправды. Говорят, что мой переход в «Ливерпуль» сорвался из-за проблем с коленом, но это не так. Я был в медицинском центре в Клерфонтене, по итогам осмотра врачей было ясно, что с коленом все в порядке. У меня были проблемы с моим агентом, он ответственен за то, что сделка сорвалась. Конечно, я расстроился из-за того, что не перешел в «Ливерпуль», ведь это великий клуб», — приводит The Times слова Фекира.
Фекир мог перейти в «Ливерпуль» летом 2018 года, когда выступал за «Лион». Сделка сорвалась, годом позднее француза подписал «Бетис».
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Дополнительная информация:
https://www.thetimes.co.uk/article/nabil-fekir-agent-stopped-dream-move-to-liverpool-going-ahead-it-was-a-dark-moment-cnq2nc9lz
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